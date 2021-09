OM-Lens sous très haute surveillance

Les premières sanctions à la suite des incidents survenus à l’issue de la rencontre entre Angers et l’Olympique de Marseille sont tombées jeudi soir. La tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa ainsi que le parcage visiteurs de l’OM pour ses matches à l’extérieur ont été fermés à titre conservatoire. Reste à savoir ce qu’il en est de la rencontre entre les Marseillais et Lens ce dimanche au Stade Vélodrome (20h45). Les Lensois ont déconseillé à leurs supporters de faire le déplacement car « suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties », comme le révélait l’AFP. Pour rappel, des incidents ont également eu lieu lors du match Lens-Lille.

Pourtant, La Provence indique le contraire ce vendredi. En effet, d’après un communiqué transmis par la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, un dispositif de sécurité « sera déployé dans le stade, à ses abords et dans le centre-ville de Marseille de manière à anticiper et éviter tout trouble à l’ordre public. » Il sera également possible d’encadrer les supporters du RC Lens qui arrivent en bus ou en minibus « afin de leur garantir l’accès au stade en toute sécurité », comme le rapporte La Provence. Une autre question soulevée concerne la rencontre face à Galatasaray le 30 septembre prochain. En 2012, des bagarres avaient eu lieu lors du match entre l’OM et Fenerbahçe.