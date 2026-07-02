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Coupe du Monde

Barcola sur Olise : «il est dans son monde»

Par Jordan Pardon
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Presque deux ans après son arrivée en équipe de France, Michael Olise a trouvé sa place. Cette adaptation se traduit sur les terrains avec des performances tout bonnement exceptionnelles. En conférence de presse ce jeudi, Bradley Barcola a été invité à s’exprimer sur son coéquipier. Il n’a eu que des mots élogieux sur cette personnalité singulière.

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«Il est tranquille, c’est un gars très cool, il est dans son monde. C’est une super personne», a confié le Parisien. Auteur de 5 passes décisives sur ses 4 premiers matchs de Coupe du Monde, Michael Olise est déjà à une unité d’égaler le record de Pelé sur une seule édition (6). Il est aussi à trois passes décisives d’égaler le record général de Maradona et Messi (8), et aura l’occasion de s’en rapprocher dès samedi face au Paraguay.

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