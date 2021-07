Real Madrid : la deuxième et dernière chance de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Un sursaut d'orgueil à Madrid en guise d'adieux au monde du football ? Après deux saisons compliquées au Real Madrid entre 2018 et 2020 sous les ordres de Zinedine Zidane notamment, Gareth Bale (32 ans) avait été prêté à Tottenham pour l'exercice 2020-2021. Un retour réussi, au sein d'un club qu'il connaît bien pour y avoir explosé entre 2007 et 2013, synonyme de coup triple. Les Merengues se sont enlevés, temporairement, une épine du pied avec un joueur devenu indésirable aux yeux de ZZ. D'autant plus qu'il faisait plus parler de lui pour ses blessures, son manque de motivation et ses exploits au golf que pour ses prouesses sportives avec le Real. Le tout avec un salaire conséquent (environ 15 M€ annuels).

Les Spurs, qui ont partagé ses émoluments à parts égales avec la Casa Blanca, ont eux profité des qualités de Gareth Bale. Ce dernier a d'abord eu du mal à se réhabituer au rythme effréné de la Premier League. L'international gallois (96 capes, 33 buts) est ensuite monté en puissance et a terminé fort, pour afficher un bilan honorable de 16 buts et 3 passes décisives en l'espace de 34 apparitions toutes compétitions confondues avec Tottenham. Dans la foulée, le capitaine des Dragons gallois a même réalisé un bon Euro 2020 (2 assists), participant activement à la qualification en huitièmes de finale du Pays de Galles (éliminé par le Danemark, 0-4).

Ancelotti, la clé d'un retour réussi ?

Gareth Bale est désormais de retour au Real Madrid, avec plusieurs points d'ombre à éclaircir. Si l'hypothèse d'un nouveau prêt a un temps été évoquée, la presse espagnole semble unanime à ce sujet : le joueur formé à Southampton va bel et bien rester du côté du Santiago Bernabeu, le salaire important du Gallois refroidissant de potentiels clubs intéressés. Le quotidien madrilène As explique ainsi que Gareth Bale va rejoindre ses coéquipiers le 19 juillet prochain afin de démarrer la pré-saison. Il va surtout retrouver Carlo Ancelotti, de retour sur le banc du Real Madrid, avec qui il entretient une bonne relation.

Sous les ordres du Mister, Bale a disputé 92 matchs au total, moyennant 39 buts et 31 assists entre 2013 et 2015. La clé d'une saison réussie se trouve d'ailleurs peut-être là. Contrairement à ses derniers mois passés dans la capitale espagnole et sa relation conflictuelle avec ZZ, le Gallois est en mesure de retrouver toute la confiance dont il a besoin pour retrouver sa forme d'antan en Espagne. «Je le connais bien. S'il a la motivation de jouer, il peut faire une belle saison, je n'en doute pas», lâchait ainsi Ancelotti le jour de sa présentation officielle.

«Je connais Carlo, c'est un grand entraîneur. Je m'entends assez bien avec lui, nous avons eu de bons moments dans le passé. Je suis sûr que ce sera génial de l'avoir à la barre. Nous nous sommes vus lors d'un match contre Everton, nous nous sommes fait un câlin et nous avons parlé pendant un moment, c'était une bonne conversation», expliquait de son côté Bale pendant l'Euro 2020 au sujet du technicien italien.

Briller pour mieux raccrocher les crampons ?

Carlo Ancelotti a lui toutes les raisons de mettre Gareth Bale en confiance et de s'appuyer sur lui. Avec un Karim Benzema qui paraît souvent bien seul aux avant-postes, depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, un Eden Hazard qui n'est que l'ombre de lui-même depuis son arrivée au Real Madrid, et des seconds couteaux irréguliers (Vinicius Junior, Rodrygo...), il y a clairement une place à prendre devant. Si le Gallois revient en force chez les Merengues et que l'ancien feu-follet de Chelsea se réveille, Ancelotti disposerait d'un trio d'attaque redoutable sur le papier.

S'il espère se racheter auprès des supporters du Real Madrid après des années de galère, Gareth Bale aura surtout forcément à cœur de briller pour ce qui pourrait être sa dernière saison sur le circuit professionnel. D'après les indiscrétions de plusieurs médias ibériques, son plan est en effet de disputer une dernière saison en club avant de prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En attendant de savoir si cette information se confirme, Gareth Bale dispose en tout cas de toutes les cartes en main pour revenir sur le devant de la scène. Peut-être une dernière fois, à moins qu'un incroyable retour au Real Madrid ne lui fasse changer d'avis pour prolonger un peu plus sa jolie carrière de footballeur...