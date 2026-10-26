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Ballon d’Or : Alexia Putellas remporte le trophée de meilleure joueuse

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alexia Putellas célèbre un but avec l'Espagne @Maxppp

Alors que tout le monde attend de savoir qui de Lamine Yamal, Kylian Mbappé ou Harry Kane sera élu Ballon d’Or masculin, on avait d’abord la remise du titre féminin. Et c’est, pour la troisième fois de sa carrière, l’attaquante des London City Lionesses (qui jouait au Barça la saison dernière) Alexia Putellas qui l’a emporté. Elle revient à la hauteur de son ex-coéquipière Aitana Bonmati en tête du classement historique du Ballon d’Or.

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Il faut dire que celle qui avait connu un petit creux dans son niveau de performance ces dernières années sort d’une saison 2025/2026 incroyable. La joueuse de 32 ans a été la principale artisane des titres du FC Barcelone, à savoir la Liga, la Coupe d’Espagne, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des Champions, compétition dont elle avait été élue meilleure joueuse.

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