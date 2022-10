PSG : la réponse directe de Christophe Galtier sur l'affaire Mbappé

La suite après cette publicité

Quelle journée pour le Paris Saint-Germain ! Alors que le club de la capitale préparait tranquillement son match de Ligue des Champions face à Benfica, il a vu surgir dans les médias une information selon laquelle Kylian Mbappé aurait choisi de quitter les Rouge et Bleu. Le Bondynois serait lassé des promesses non tenues par ses dirigeants.

Une annonce fracassante qui a fait le tour de la planète football. Et surtout en Espagne où le Real Madrid ne serait pas très chaud à l’idée de recruter le Français. Une fois la rencontre face aux Aguias terminée (1-1), les Franciliens étaient logiquement attendus par les médias. Et après Sergio Ramos, c’est Christophe Galtier qui est revenu sur cet après-midi très animé.

Galtier s’étonne

« Je ne peux pas la commenter. D’une rumeur on en a fait une info et quasiment une déclaration. Kylian a donc eu une très bonne réponse : il a été buteur, il aurait pu inscrire un deuxième but. Il a serré les dents après ce vilain tacle (d’Enzo Fernandez). Je vois Kylian qui a donné une certaine réponse face à cette rumeur », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’évoquer la façon de gérer les rumeurs permanentes qui agitent souvent l’actualité du PSG.

« On essaye de ne pas faire d’humour (en référence à sa réponse sur le char à voile, ndlr), on essaie d’être le plus transparent sans exagérer les situations. Je trouve que, par rapport à ce qui a été dit aujourd’hui (sur Mbappé), je trouve ça bizarre que ça sorte quelques instants avant un match aussi important pour le club. » C’est dit !