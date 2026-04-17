Arsenal : Bukayo Saka et Mikel Merino forfaits contre Manchester City

Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Alors que les Gunners s’apprêtent à défier Manchester City pour un match décisif dans la course au titre en Premier League, les hommes de Mikel Arteta vont devoir faire sans Bukayo Saka mais également Mikel Merino.

La suite après cette publicité

Absent depuis près d’un mois, l’ailier anglais, blessé au tendon d’Achille, n’est pas en mesure de tenir sa place. «Bukayo est forfait, c’est certain», a assuré le coach espagnol, ce vendredi, en conférence de presse. Il a également acté le forfait de l’Espagnol.