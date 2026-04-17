Premier League
Arsenal : Bukayo Saka et Mikel Merino forfaits contre Manchester City
@Maxppp
Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Alors que les Gunners s’apprêtent à défier Manchester City pour un match décisif dans la course au titre en Premier League, les hommes de Mikel Arteta vont devoir faire sans Bukayo Saka mais également Mikel Merino.
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Absent depuis près d’un mois, l’ailier anglais, blessé au tendon d’Achille, n’est pas en mesure de tenir sa place. «Bukayo est forfait, c’est certain», a assuré le coach espagnol, ce vendredi, en conférence de presse. Il a également acté le forfait de l’Espagnol.
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