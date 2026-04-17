Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Arsenal : Bukayo Saka et Mikel Merino forfaits contre Manchester City

Par Josué Cassé
saka @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Man City Arsenal Voir sur CANAL+

Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Alors que les Gunners s’apprêtent à défier Manchester City pour un match décisif dans la course au titre en Premier League, les hommes de Mikel Arteta vont devoir faire sans Bukayo Saka mais également Mikel Merino.

La suite après cette publicité

Absent depuis près d’un mois, l’ailier anglais, blessé au tendon d’Achille, n’est pas en mesure de tenir sa place. «Bukayo est forfait, c’est certain», a assuré le coach espagnol, ce vendredi, en conférence de presse. Il a également acté le forfait de l’Espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Mikel Arteta
Bukayo Saka
Mikel Merino

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Mikel Arteta Mikel Arteta
Bukayo Saka Bukayo Saka
Mikel Merino Mikel Merino
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier