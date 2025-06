Le communiqué assassin de l’UNFP sur la Coupe du Monde des Clubs !

Décidément, la Coupe du Monde des Clubs ne fait pas l’unanimité. Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à défier l’Inter Miami dans le cadre des 8es de finale de la compétition, de nombreux acteurs continuent de critiquer ce nouveau format. De Jürgen Klopp à Raphinha en passant plus globalement par l’ensemble de la presse européenne, la temporalité de ce tournoi questionne et beaucoup d’observateurs craignent de voir des joueurs lessivés dans les prochaines semaines et donc un risque accru de blessures…

Ce dimanche matin dans un communiqué publié à 5h31, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’est également emportée. «L’incongruité de la situation n’échappe à personne, si ce n’est, évidemment, à Gianni Infantino et à ses courtisans. "Sa" Coupe du monde des clubs prouve, jusqu’à l’absurde, qu’il est urgent d’arrêter ce jeu de massacre», a tout d’abord regretté le syndicat des joueurs professionnels français avant de pointer du doigt la dangerosité d’une telle compétition.

Le PSG va disputer son 62e match de l’année !

«Il bafoue la santé physique et mentale des joueurs pour quelques dollars de plus, tout en se moquant, pis, tout en ignorant les conventions collectives - La Charte, en France - qui, un peu partout, prévoient une période incompressible de trois semaines de repos pour les footballeurs entre deux saisons sportives». Révoltée, l’UNFP a notamment pris en exemple le Paris Saint-Germain pour illustrer ses propos. En effet, les champions d’Europe pourraient jouer leur 65e match de l’année en cas de qualification en finale.

Alors que quatre clubs de L1 ont d’ores et déjà repris l’entraînement, le PSG va lui croiser le fer avec l’Inter Miami ce dimanche à 18h. Un timing là aussi dénoncé par le syndicat. «On ne voit ni comment ni pourquoi les Parisiens ne bénéficieraient pas des trois semaines de repos total auxquelles ils ont droit et dont ils ont, cette année plus que toute autre, le plus grand besoin», ajoute l’UNFP, s’inquiétant par ailleurs des conséquences de cette situation pour les Bleus, qui joueront deux matches de qualification à la Coupe du monde 2026 les 5 et 9 septembre…

