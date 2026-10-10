PL : Chelsea écrase Leeds, Brighton monte sur le podium, scénario cauchemar pour Fulham à Ipswich

La Premier League reprenait ses droits ce week-end, avec une victoire arrachée d’Arsenal contre Leeds (2-1). Plus tard dans la journée avait lieu le multiplex de la 6e journée, dans lequel les Blues ont fait le spectacle contre Bournemouth. En moins de cinq minutes, Jordan Henderson et Morgan Rogers ont permis à Chelsea de prendre les devants (2-0, 2e et 3e), avant que João Pedro ne s’offre un doublé en seconde période (4-1, 46e et 67e). Henderson a également inscrit un deuxième but pour alourdir le score et permettre à Chelsea de remonter à la 5e place. De leur côté, les Cherries s’effondrent et ne gagnent toujours pas cette saison.

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Dans les autres rencontres de l’après-midi, Brighton poursuit son joli début de saison en s’offrant Sunderland pour monter sur le podium (2-0). En revanche, Aston Villa pensait s’éloigner du bas de tableau avec une victoire arrachée contre Brentford, mais malgré le but de McGinn en fin de match (2-1, 78e), les Villans ont concédé l’égalisation d’Ajer (2-2, 80e). Enfin, Fulham était proche de tenir sa première victoire de la saison contre Ipswich, mais les Cottagers se sont complètement écroulés en fin de match. Les hommes d’Arbeloa ont concédé deux buts signés Ouattara et O’Shea dans les derniers instants (2-1, 89e et 90e+1) et restent 19es de Premier League.