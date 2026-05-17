Le groupe de l’OM pour la dernière de la saison contre Rennes
Pour sa dernière de la saison, et peut-être même sa dernière sur le banc de l’OM, Habib Beye ira à la guerre avec 22 joueurs. Le technicien sénégalais a dévoilé son groupe pour le choc de cette 34e et dernière journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, à domicile.
Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour ce dernier match de la saison contre Rennes ! 💪
Nayef Aguerd , Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley, Hamed Junior Traoré sont tous forfaits pour cette rencontre. Ecarté pour motif disciplinaire face au Havre, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour, tout comme Timothy Weah, forfait le week-end dernier. Bilal Nadir est lui aussi convoqué. A noter les présences des jeunes Hamzaoui (20 ans), Kamissoko (21 ans) et Lago (21 ans). En cas de succès ce soir, les Marseillais se qualifieront directement pour la Ligue Europa.
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