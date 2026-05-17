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Ligue 1

Le groupe de l’OM pour la dernière de la saison contre Rennes

Par Jordan Pardon
1 min.
Habib Beye @Maxppp
Marseille Rennes
betclic
1 2.05 N 4.00 2 3.40 Bonus 100€

Pour sa dernière de la saison, et peut-être même sa dernière sur le banc de l’OM, Habib Beye ira à la guerre avec 22 joueurs. Le technicien sénégalais a dévoilé son groupe pour le choc de cette 34e et dernière journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, à domicile.

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Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour ce dernier match de la saison contre Rennes ! 💪
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Nayef Aguerd , Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley, Hamed Junior Traoré sont tous forfaits pour cette rencontre. Ecarté pour motif disciplinaire face au Havre, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour, tout comme Timothy Weah, forfait le week-end dernier. Bilal Nadir est lui aussi convoqué. A noter les présences des jeunes Hamzaoui (20 ans), Kamissoko (21 ans) et Lago (21 ans). En cas de succès ce soir, les Marseillais se qualifieront directement pour la Ligue Europa.

Pub. le - MAJ le
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