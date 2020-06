PSG : Idrissa Gueye commente les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani

Ce dimanche, Leonardo a officialisé dans une interview accordée au JDD, les départs de Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans) du PSG. En fin de contrat le 30 juin prochain, les deux joueurs pourraient cependant prolonger leur bail de deux mois pour disputer la Ligue des champions et les finales nationales. Deux futurs départs qui marquent la fin d'une époque au sein du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Idrissa Gueye (30 ans) a pris position concernant le départ de ses deux tauliers du vestiaire parisien.

« Thiago Silva est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l'expérience. Est-ce que j'aurais voulu qu'il reste? Bien sûr. Il est très utile pour l'équipe. On a besoin de joueurs d'expérience, de joueurs de grande classe comme ça. Cavani est un gars que j'adore. On va me dire que j'adore tout le monde, mais il n'y a pas un joueur ou un homme sur Terre qui n'aime pas Cavani. Ce qu'il dégage sur et en dehors du terrain, c'est un exemple pour tout joueur. Il se bat, il est toujours là même dans les situations compliquées pour lui, » a ainsi commenté le milieu sénégalais. Malheureusement, l'ancien joueur d'Everton va devoir se résoudre à voir les deux hommes porter un autre maillot la saison prochaine...