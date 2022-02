Real Madrid : la proposition culottée de Florentino Pérez au clan Erling Haaland

La suite après cette publicité

Tout le monde veut Erling Haaland, mais que veut l'attaquant norvégien ? C'est la grande question qui agite la planète football. Il y a quelques semaines, le joueur du Borussia Dortmund confiait ses états d'âme et son refus de céder à la pression de son club, lui intimant de prendre une décision pour son avenir.

On rappelle le contexte : lié jusqu'en 2024 avec le BVB, le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 75 M€ à partir de l'été prochain. Son départ apparaît quasi certain à l'issue de la saison, après deux ans et demi en Bundesliga. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG apparaissent comme les trois destinations les plus probables à l'heure actuelle.

Pérez veut jouer un sale tour au Barça

Mais voilà, il semblerait que Haaland ait un penchant pour le Real Madrid. Or, c'est la destination qui semble la moins possible des trois précédemment cités. Car la priorité de la Casa Blanca se nomme Kylian Mbappé, et Karim Benzema a bien fait savoir qu'il ne comptait pas rendre son tablier tout de suite. Dès lors, le FC Barcelone pourrait rafler la mise.

Sauf que Florentino Pérez n'a pas baissé les bras dans ce dossier. Comme l'explique le journal allemand Ruhr Nachrichten, le président du Real Madrid a soumis une proposition étonnante au clan Haaland : négocier le report de la clause libératoire de 75 M€ en 2023 avec le Borussia Dortmund, rester une année supplémentaire là-bas et ensuite être transféré au Real Madrid pour prendre la relève de Benzema ! S'il a une préférence pour le Real Madrid, Haaland sera-t-il prêt à patienter une année de plus ? Le mystère reste entier !