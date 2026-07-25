Naples : l’agent de Romelu Lukaku met les choses au clair

Alors que l’avenir de Romelu Lukaku continue de faire parler en Italie dans ce mercato estival, son agent Federico Pastorello a tenu à clarifier la situation de l’attaquant belge. Interrogé par Sky Sport, le représentant du joueur a notamment réagi aux déclarations laissant entendre que Lukaku pourrait devenir une doublure à Naples, une perspective qu’il juge difficilement envisageable. D’autant que Romelu Lukaku a été le sauveur de la Belgique de Rudi Garcia lors de la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

« Pourrait-il être remplaçant à Naples ? Évidemment non. C’est un joueur extraordinaire qui l’a prouvé, il fait partie des attaquants les plus prolifiques au monde. Nous pouvons difficilement accepter une telle situation. Bien sûr, il peut y avoir une hiérarchie au départ, mais c’est le terrain qui tranche. Romelu n’est pas du genre à rester là où il n’est pas désiré. Nous allons essayer de trouver une solution. Honnêtement, j’ai du mal à imaginer Romelu en numéro deux. Les propos de Manna (directeur sportif de Naples, ndlr) pourraient être motivés par des raisons financières. Le marché des transferts est complètement au point mort en ce moment », a expliqué l’agent de l’ancien joueur de Chelsea.