Mediapro : la chaîne Téléfoot menacée de fermeture !

L'été dernier, la chaîne Téléfoot du diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro, faisait son entrée dans le paysage footballistique français. Le groupe sino-espagnol mettait alors les petits plats dans les grands et recrutait à tour de bras notamment Pierre Nigay et Anne-Laure Bonnet, pour ne citer qu'eux. On nous promettait aussi une nouvelle expérience télévisuelle.

La suite après cette publicité

Les mois sont passés et Mediapro a décidé de ne plus verser ses traites à la Ligue de football professionnel (LFP), tentant même une médiation pour essayer de renégocier, à la baisse évidemment, le prix des droits. Dans les prochains jours, le processus de conciliation devrait se terminer et trouver une issue. Pour évoquer cela, selon L'Équipe, les salariés étaient conviés à un point.

Les présidents auraient des infos

Quelle n'a pas été leur surprise lorsque Jean-Michel Roussier, le directeur éditorial de la chaîne, a expliqué qu'il ne fallait pas occulter la disparition prochaine de la chaîne. Toujours selon le quotidien français, cette prise de parole de Roussier fait suite à l'envoi de SMS à certains journalistes par quelques présidents de Ligue 1 expliquant qu'ils ne commenteraient plus la première et la seconde division très bientôt.

Ces messages, eux-mêmes, découlaient d'une réunion du collège de Ligue 1 avec le nouveau président Vincent Labrune et Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre. Les deux derniers ne croient pas, en effet, que Mediapro puisse régler ses dettes. L'ambiance va être tendue ces prochaines semaines...