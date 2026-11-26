Les graves blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia alimentent le débat autour du prochain mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Après le match nul concédé face à l’AS Rome (2-2) en Ligue des champions, Emmanuel Petit a affiché son désaccord avec Daniel Riolo, qui ne juge pas indispensable de recruter cet hiver. Pour le champion du monde 1998, le club de la capitale doit profiter du mois de janvier pour renforcer son secteur offensif, mais également anticiper les éventuelles difficultés que pourraient rencontrer les deux joueurs à leur retour de blessure. « Il faut explorer n’importe quelle opportunité. Il y a peut-être des joueurs qui sont à l’heure actuelle en délicatesse dans des grands clubs. Pourquoi perdre six mois alors que tu peux essayer justement de rajouter un joueur ? », a lancé l’ancien international français dans l’After Foot sur RMC.

La suite après cette publicité

Emmanuel Petit estime ainsi que le PSG ne doit pas uniquement réfléchir à ses besoins immédiats, mais préparer la saison prochaine. Convaincu que les moyens financiers du club parisien lui permettent d’attirer des joueurs de premier plan, le consultant a notamment évoqué les profils de Michael Olise et de Julián Álvarez, sans pour autant faire état d’un intérêt concret du PSG pour ces derniers. Il s’est aussi appuyé sur la capacité de Luis Enrique à faire progresser ses joueurs et à exploiter leur polyvalence pour défendre l’arrivée de nouvelles recrues. « Il a transformé cette équipe en l’espace de deux ans. S’il est capable de le faire avec des joueurs qui, à la base, étaient loin de ce niveau-là, il peut le faire avec deux joueurs », a-t-il expliqué.