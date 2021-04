OM : Arkadiusz Milik lâche ses vérités sur son avenir

Mais où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine ? La question est sur toutes les lèvres à Marseille. Il faut dire qu'à peine après avoir posé ses valises sur la Canebière cet hiver, l'attaquant polonais faisait déjà l'objet de toutes les rumeurs pour l'exercice suivant. On le dit proche d'un retour en Italie, à la Juventus notamment, ou de l'Atlético de Madrid et même... au PSG selon la presse italienne. Discret sur le sujet jusque-là, il a affirmé à Canal Plus qu'il ne savait pas où il sera après cet été.

Le joueur de 27 ans indique surtout que ce sont les médias qui font monter la sauce. «Un départ cet été ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien ici. Marseille m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. Je joue, je marque, » argumente celui qui a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 12 rencontres sous le maillot phocéen.

Je suis heureux à Marseille

Il faut dire qu'une déclaration du Polonais à son arrivée avait laissé pas mal de doutes auprès des supporters marseillais. «La question était quels étaient mes rêves ? En fait en disant ça, je voulais dire que je suis quelqu'un d'ambitieux, qui veut grandir et être meilleur. Je pense que les gens ont mal interprété mes mots. Comme je l’ai dit, je suis heureux à Marseille. Et bien sûr mon rêve est de gagner la Ligue des Champions, et d’autres choses. Peut-être que ça n’arrivera jamais, mais c’est mon rêve. Donc je travaille pour ça, et on verra bien. »

Une réponse qui a de quoi laisser dubitatif. «Si je serai à Marseille l’an prochain ? J’ai un contrat à Marseille donc je le redis, je suis heureux ici. J’ai un contrat avec Marseille et ça dépendra du club» répète l'ancien Napolitain qui est revenu sur la rumeur l'envoyant au PSG. «En Italie, la presse... Ça parle beaucoup quand il s’agit de football. Beaucoup de choses sont fausses et sortent pour mettre la pression sur les joueurs, les clubs, les fans. Ce n’est pas vrai. Le foot est un business. Nous, on doit jouer au football mais bien sûr les gens au-dessus de nous ont besoin de faire de l’argent. C’est comme ça, il faut vendre des journaux, que les gens les lisent… C’est comme ça, il faut l’accepter. » De quoi rassurer les supporters de l'OM ?