CdM 2026 : le jet privé de Gianni Infantino pose problème

Gianni Infantino semble vivre un été intense. En effet, le président de la FIFA est au cœur des tensions survenues sur le territoire américain lors de cette Coupe du Monde 2026 et celui-ci voyage à travers les trois pays organisateurs. Des distances toujours aussi longues, parfois même inimaginables au vu des émissions de CO2 produites par ses déplacements. Selon The Guardian, le responsable de l’instance souhaite assister à deux matches par jour lors du Mondial. Et avec son jet privé, fourni par la compagnie aérienne Qatar Airways, le patron du football mondial aurait déjà vu dix rencontres.

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Présent à Mexico pour regarder le match d’ouverture (Mexique-Afrique du Sud), mais également à Guadalajara pour Corée du Sud-Tchéquie, ou encore assis dans les tribunes lors du duel États-Unis-Paraguay, Qatar-Suisse, Australie-Turquie, Argentine-Algérie… Infantino ne s’arrête plus. Mais, ces trajets, qui agacent une partie de la population durant le tournoi, font évidemment polémique. Dans l’Hexagone, le bilan carbone moyen par habitant est fixé à 12 tonnes par an, mais Infantino a réalisé ce chiffre sur un seul trajet, entre Seattle et Los Angeles le 15 juin. Pour rappel, cette compétition est la « plus polluante de l’histoire » selon l’institut New Weather.