Coupe du Monde 2026, Argentine : le carton rouge non donné à Lionel Messi fait scandale

À bientôt 39 ans, Lionel Messi est une nouvelle fois entré un peu plus dans l’histoire du football mondial. Grâce à son triplé inscrit cette nuit face à l’Algérie (3-0), le numéro 10 argentin a rejoint Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde. À l’issue du match, le champion du monde 2022 était d’ailleurs assez marqué par ce match, avouant avoir traversé une période compliquée sur le plan personnel. Mais l’histoire aurait pu, dû, être différente.

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Marciniak a gracié Messi

Nul ne sait si les Fennecs auraient pu renverser la sélection albiceleste ou non, mais toujours est-il que le tournant du match aurait pu se décider dès la 32e minute de jeu. Messi était à la lutte avec Aïssa Mandi pour récupérer le ballon quand l’Argentin s’est essuyé la semelle sur le mollet de l’Algérien. Une agression par derrière généralement sanctionnée par un carton rouge. Mais cette fois, l’arbitre du match Szymon Marciniak (qui était également celui de la finale du Mondial 2022 entre la France et l’Argentine) n’a pas bronché. Le Polonais a bien sifflé faute pour les Fennecs, mais il n’a pas donné le moindre carton à Messi et n’a pas non plus été appelé par la VAR.

📺 Vous êtes la VAR : carton ROUGE ou PAS selon vous pour Lionel Messi sur cette semelle sur Aïssa Mandi ? 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/maEOyYFseb — Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026

À l’issue du match, l’un des principaux concernés par l’action polémique, Aïssa Mandi, n’a pas cherché à évoquer la polémique et a rendu hommage à la Pulga. «Ce qui a fait la différence, c’est qu’ils ont un joueur qui ne pardonne pas. À chaque occasion, il la met au fond. C’est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Son efficacité a été redoutable. On a essayé de le minimiser au maximum, mais ça n’a pas marché. Il a été bon là-dessus.» De son côté, Vladimir Petkovic n’a pas souhaité remettre de l’huile sur le feu, mais le Suisse de 62 ans n’en pensait pas moins. «Il est inutile, pour l’instant, de s’étendre sur des scénarios hypothétiques. Tout le monde l’a vu, moi y compris. Après le match, j’ai vu les images, mais je ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet.» Mais qu’en disent les médias du monde entier ?

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Messi aurait dû être expulsé

Au Brésil, le commentateur spécialisé dans l’arbitrage pour les chaînes Globo, PC Oliveira, estime que Messi aurait dû prendre un carton, mais pas rouge. « Cette intervention aurait dû donner lieu à un carton jaune. Il s’agissait d’une action imprudente, c’est-à-dire, selon le règlement, une action où le joueur agit sans tenir compte des conséquences ou du risque pour l’adversaire. Intensité moyenne. Il n’y a pas eu de force excessive justifiant un carton rouge ». En revanche, les consultants d’ESPN étaient plus catégoriques. « Messi aurait probablement dû prendre un carton rouge à mon avis. Je pense qu’il a senti que le moment était chaotique. Quand le joueur était au sol, il a montré beaucoup d’inquiétude parce qu’il savait qu’il pouvait probablement avoir des problèmes. L’arbitre l’a manqué mais la vidéo a peut-être dit : 'non ça passe’. Mais personnellement, je pense que c’était un carton rouge. Dans les commentaires, ils n’ont même pas mentionné que quelque chose s’était passé. Ils ont juste dit : 'c’est bien de voir Messi presser », a confié l’ancien joueur de Manchester City, Nedum Onuoha, imité juste après par l’ancien international vénézuélien Alejandro Moreno.

« C’est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi. Il aurait dû le recevoir. Mais ce qui est le plus inquiétant - ce qui rejoint la sensation selon laquelle les grands joueurs sont bien traités - c’est que lorsqu’il a failli marquer son triplé mais que Zidane a fait un arrêt, un plan a montré Gianni Infantino en tribunes sourire genre : 'oh mince, c’était proche’. Eh oui, ça joue sur ce genre de narration : ces gars sont traités différemment. Si tu vois l’action en direct, ça ressemble à un mauvais geste, puis tu regardes le ralenti qui confirme que c’est un mauvais geste. Quelqu’un doit regarder ça mais pourquoi Szymon Marciniak n’a pas été appelé ? » Même constat pour l’analyste arbitral de Radio Marca, Pavel Fernández. «Je vais revenir en arrière parce que plus je regarde cette action, plus elle me semble flagrante. Je vous disais que Leo n’avait nulle part où poser le pied, mais je me corrige. Je vois que l’Argentin tend la jambe. Pour moi, l’Argentine devrait être à 10 à ce moment du match. Le fait que Marciniak ait été considéré comme le meilleur arbitre du monde ne lui donne pas le droit d’arbitrer selon ses propres règles.» Personne ne pourra refaire l’histoire, mais une chose est sûre : Lionel Messi l’a échappé belle sur ce coup.