Le FC Barcelone attend une prise de position de Julián Álvarez

Le FC Barcelone n’a pas abandonné l’idée de recruter Julián Álvarez, mais le dossier est aujourd’hui dans une impasse. Selon AS, les dirigeants catalans estiment qu’un nouveau geste de l’attaquant argentin sera indispensable pour débloquer la situation. Malgré une offre de 100 millions d’euros, valable jusqu’à la fin du mois de juillet, l’Atlético de Madrid continue d’affirmer que son buteur n’est pas à vendre et refuse d’ouvrir la moindre négociation.

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Le Barça espère désormais que Julián Álvarez réaffirmera publiquement son souhait de rejoindre la Catalogne. Le joueur considérerait que l’Atlético ne respecte pas une promesse qui lui aurait été faite de le laisser partir en cas d’offre importante. Sans une nouvelle prise de position de l’international argentin, Barcelone estime qu’il sera impossible de faire évoluer la position des Colchoneros, alors que le temps commence à presser pour toutes les parties.