CdM 2026 : Luis de la Fuente place le Sénégal et le Maroc parmi les favoris

Alors que le Mondial 2026 approche, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a accordé un entretien à Mario Suárez dans son podcast "El camino de Mario". Le coach de la Roja va dévoiler sa liste des 26 joueurs pour la compétition internationale, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dans quatre jours, et celui-ci a donc répondu à différentes questions sur divers sujets. De la Fuente s’est notamment lancé dans les prédictions du vainqueur. Le Sénégal et le Maroc ont toutes leurs chances selon lui.

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« C’est une Coupe du monde très unique. Historique, car il y aura 48 sélections et des conditions très particulières. Ça va être formidable. Je vous dirais la France, le Brésil, l’Argentine, le Portugal, nous (l’Espagne), l’Angleterre, le Sénégal et aussi le Maroc… Nous avons les mêmes chances d’être champions du monde » a-t-il insisté durant l’échange. Pour rappel, les coéquipiers de Lamine Yamal iront défier le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay dans le groupe H.