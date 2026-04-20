PSG : les médias espagnols balancent une folle rumeur sur Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une fin de saison passionnante. Le sprint final est lancé et ces prochaines semaines, les troupes de Luis Enrique auront donc des rendez-vous plus que décisifs dans les courses pour les titres de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Dans le même temps, le club de la capitale travaille déjà sur une intersaison qui s’annonce a priori calme, avec quelques dossiers liés à des titis parisiens, mais qui devrait tout de même être marquée par une certaine stabilité et un certain calme.

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Il y a tout de même certaines prolongations à gérer. S’il ne devrait pas y avoir de problèmes avec Fabian Ruiz par exemple, le dossier Bradley Barcola est un peu plus difficile, alors que son contrat expire en 2028 et que sa cote sur le marché des transferts est énorme. S’il n’est pas encore question d’un départ du joueur formé à l’OL, la presse espagnole dévoile une information assez étonnante…

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Le Barça est chaud

Effectivement, le joueur qui a récemment quitté l’écurie Mendes pour rejoindre l’agent Moussa Sissoko aurait été proposé au FC Barcelone. C’est ce qu’indique le quotidien Sport, qui précise donc que Barcola a été proposé aux Blaugranas ainsi qu’à des clubs anglais, et que l’international tricolore plaît beaucoup aux dirigeants du FC Barcelone. Deco le voit même comme un potentiel renfort de luxe pour l’attaque barcelonaise pour la saison prochaine.

Une information surprenante pour une première raison évidente : le côté financier. Le FC Barcelone est dans une situation financière complexe qui rendrait très difficile une opération d’une telle envergure, qui s’approcherait sûrement des 80 millions d’euros. Et s’il est vrai que le club catalan est prêt à faire des efforts, dans le dossier Julian Alvarez notamment, Barcola ne semblait jusque là pas être le poste ni le profil prioritaire du champion d’Espagne pour cet été. Affaire à suivre donc…