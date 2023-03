PSG : Christophe Galtier met les points sur les i avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, Lionel Messi (35 ans) fait beaucoup parler. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, le champion du monde 2022 est au coeur d’un débat : le PSG doit-il tout faire pour le conserver, notamment après des prestations mitigées en Ligue des Champions ? Si une prolongation semblait actée il y a quelques mois, la tendance s’est depuis inversée. Et certains supporters préfèreraient que le numéro 30 s’en aille. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier a confié qu’il n’avait pas d’information sur le futur de son joueur. Mais il a tenu à le défendre face aux critiques.

« Je sais que Leo et la direction sportive échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Quant à savoir si Leo doit rester, c’est la volonté des uns et des autres. Leo est heureux dans le vestiaire. C’est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. J’ai vu certaines critiques pour le match du Bayern, mais il n’était pas le seul. Il est décisif, il marque des buts. C’est un joueur important. Avec son âge, il s’entraîne tous les jours. Il est heureux de faire jouer ses partenaires. Concernant son avenir, il est bien trop tôt pour savoir ce qu’il va se passer. »

Ensuite, le coach du PSG a été relancé sur une rumeur circulant avec insistance sur les réseaux sociaux. Comme l’an dernier, certains supporters auraient prévu de siffler Messi dimanche au Parc des Princes, à l’occasion de la réception du Stade Rennais. La raison ? Ils voudraient lui reprocher ses prestations sans relief en Ligue des Champions. Une rumeur qui a étonné Galtier.

« Pour quelle raison ? La saison dernière c’est la saison dernière. Nous mettons nos supporters en avant, ils sont omniprésents, mais il n’y a aucune raison de siffler nos joueurs. Ils ont donné le maximum dans cette compétition. Leo, c’est 18 buts, 17 passes décisives. On n’a pas été éliminé à cause d’un tel ou d’un tel. On a été éliminé parce que le Bayern est arrivé beaucoup plus en forme que nous dans cette compétition. » C’est dit.