Real Madrid : la réponse cash de José Mourinho sur sa relation avec Vinicius Junior

Le retour de José Mourinho au Real Madrid posait certaines interrogations notamment avec Vinicius Junior. Le Portugais et le Brésilien pourront-ils cohabiter après l’affaire Prestianni ? Pour rappel, le Special One avait défendu l’Argentin de Benfica accusé d’avoir tenu des propos racistes envers le Brésilien lors d’un match de Ligue des Champions. Depuis, Vinicius Jr semble avoir discuté avec son nouveau coach puisqu’il a récemment prolongé. Une prolongation pour laquelle Mourinho a joué un petit rôle. « Évidemment que je lui ai parlé, mais Vinicius est tombé amoureux du Real Madrid. La seule chose que je lui ai dite, c’est : « Vini, où veux-tu aller ? Tu n’as connu que le Brésil et tu ne connais que le Real Madrid… Tu ne découvres vraiment ce qu’est le Real Madrid que lorsque tu pars. Quand tu pars… tu sais ce qu’est le Real Madrid. Ne pars pas. Ça n’en vaut pas la peine. » Je pense que ce qu’il a ressenti quant à l’évolution du groupe, à la façon dont nous travaillions et progressions, lui a donné un sentiment très important », a-t-il confié à l’émission El Chiringuito, avant d’évoquer l’affaire Prestianni.

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« La réponse est très simple : Prestianni était mon joueur, un point c’est tout, il n’y a pas à discuter. Si Prestianni est mon joueur… il peut y avoir 20 autres joueurs, je suis avec Prestianni, il n’y a pas à discuter. Je pense que Vini le sait désormais, il sait de quel côté je me situe et il sait qu’il peut compter sur moi pour être à ses côtés. L’autre jour, quand on ne lui a pas sifflé un penalty énorme au Bernabéu, j’étais déjà au milieu du terrain en train de me battre pour lui ; il sait que je serai à ses côtés. » C’est dit.