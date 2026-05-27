MU : accord tout proche pour Ederson

Manchester United est en passe de décrocher sa première signature estivale. Selon Sky Italia, un accord est proche d’être trouvé entre l’Atalanta Bergame et les Red Devils pour le transfert du milieu de terrain Ederson. Agé de 26 ans, le Brésilien devrait découvrir la Premier League après 4 années passées du côté de l’Atalanta.

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Selon la presse anglaise, le montant de l’opération devrait s’élever à 40,5 M€ + 3,5 M€ de bonus. Le joueur va quant à lui signer un contrat de 5 ans, pour des émoluments estimés à 5 M€ net par saison. Ederson devrait prendre le relais de Casemiro au coeur de l’entrejeu mancunien la saison prochaine.