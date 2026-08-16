Aston Villa : Emiliano Martinez plus que jamais sur la sellette

L’avenir d’Emiliano Martínez à Aston Villa est plus incertain que jamais. Selon The Telegraph, la situation du gardien argentin s’est encore compliquée après la décision du club anglais de formuler une offre pour Zion Suzuki. Aston Villa espère boucler rapidement l’arrivée de l’international japonais de 23 ans, avec une idée très claire derrière cette opération : en faire son nouveau numéro 1. De quoi ouvrir plus que jamais la porte à un départ de Martínez, qui était déjà proche de quitter Birmingham l’été dernier.

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Cette fois, la Juventus s’est positionnée pour récupérer le champion du monde argentin après avoir longtemps espéré récupérer Suzuki en prêt du PSG justement. Le portier de 33 ans serait même disposé à consentir une baisse significative de son salaire pour rejoindre la Serie A. Martínez perçoit actuellement 172 000 euros par semaine, à Aston Villa. Mais la piste turinoise reste encore très incertaine. Sky Italia expliquait ainsi ce matin que les discussions entre la Juventus et le clan du gardien ne sont pas à un stade avancé, malgré un échange téléphonique intervenu samedi soir.

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Martinez doit trouver un point de chute

La Juventus doit notamment prendre en compte les problèmes physiques rencontrés par Martínez pendant la Coupe du Monde et ne semble donc pas prête à se précipiter sur le dossier. Mais visiblement, le club italien est déterminé puisque, selon The Athletic, il vient de faire une nouvelle offre de 7 millions + 3 millions de bonus. Aston Villa en attend 10 millions d’un coup. Le gardien argentin avait déjà été au centre de nombreuses discussions l’été dernier, Manchester United ayant notamment manifesté son intérêt. Cette fois, la situation est toutefois différente puisque son propre club semble désormais préparer sa succession. Aston Villa est convaincu que Zion Suzuki souhaite rejoindre la Premier League, ce qui renforce encore l’idée d’un départ de Martínez dans les prochaines semaines.

Le Japonais, international depuis 2022 (28 sélections), était également dans le viseur du Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale a finalement abandonné le dossier ces dernières heures, laissant donc le champ libre à Aston Villa. L’arrivée potentielle de Suzuki, recruté avec la perspective d’occuper immédiatement le poste de titulaire, serait un signal particulièrement fort envoyé à Martínez. Même si sa destination reste à déterminer et que la Juventus n’a pas encore avancé concrètement, le départ de Dibu Martínez d’Aston Villa apparaît désormais comme une hypothèse de plus en plus crédible.