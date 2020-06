L'OL ajoute un nouveau nom à son casting de défenseurs centraux

La suite après cette publicité

«Je pense qu'on a des besoins derrière». Pour la conférence de presse de reprise de l'Olympique Lyonnais, en marge de la présentation de Tino Kadewere, Juninho avouait sans se cacher que la défense serait l'un de ses chantiers pour cet été. Le directeur sportif et le nouveau responsable de la cellule de recrutement rhodanienne Bruno Cheyrou sont à pied d'oeuvre pour dénicher le profil idéal pour accompagner Jason Denayer et concurrencer Joachim Andersen et Marcelo.

Ces dernières semaines, de très nombreuses pistes sont évoquées, avec plus ou moins d'insistance. On pense à Mamadou Sakho (30 ans, Crystal Palace), Maximilian Wöber (22 ans, Salzbourg), Samuel Gigot (26 ans, Spartak Moscou), Marash Kumbulla (20 ans, Hellas Vérone), Robert Arboleda (28 ans, São Paulo), Robin Koch (23 ans, Fribourg). Les Gones ont même sondé Thiago Silva (35 ans, Paris SG, puis libre) et Diego Godin (34 ans, Inter Milan), sans aller plus loin au regard de leurs exigences salariales.

Champion d'Afrique 2017

Un nouveau nom est venu s'ajouter à ce large casting. RMC Sport et HLN en Belgique révèlent que le profil de Michael Ngadeu (29 ans) plaît aux décideurs lyonnais. Un intérêt qui n'a pas été démenti par l'entourage du joueur. L'axial international camerounais (34 sélections, 2 réalisations), vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, sort d'une saison pleine à La Gantoise (29 titularisations en Jupiler Pro League, 3 buts), où il a débarqué à l'été 2019 après trois ans au Slavia Prague (76 matches, 7 buts en 1. Liga tchèque).

Très solide (1m90, 93 kg), le Lion Indomptable s'est rapidement imposé comme une valeur sûre dans le Plat pays (12 titularisations en Ligue Europa, 1 réalisation par ailleurs). L'écurie belge, très satisfaite de son n° 5, ne compte pas le brader, s'appuyant sur un contrat courant jusqu'en juin 2023. Les Buffalos, qui l'ont recruté pour environ 4,5 M€ (record historique du club), demanderaient environ 10 M€ pour le lâcher. A Juninho et l'OL de négocier serré.