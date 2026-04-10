OM : l’aveu cash d’Habib Beye sur son avenir

Ce vendredi soir, l’OM a renoué avec la victoire en Ligue 1. Après deux défaites de suite contre le LOSC et l’AS Monaco, les Phocéens se sont imposés non sans difficulté à domicile face à la lanterne rouge Metz (3-1). Une victoire qui permet à Marseille de récupérer provisoirement sa troisième place au classement, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Un objectif clair pour Habib Beye qui ne veut pas parler de son avenir sans avoir sécurisé ce billet pour la C1 l’année prochaine comme il l’a expliqué au micro de Ligue 1+ :

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«Je ne vais pas parler de certitudes. Je vais parler d’ambition et d’objectifs. Mon ambition à mon arrivée était de ramener l’OM, pour la deuxième fois de suite, en Ligue des Champions. Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat. On travaille parfaitement au club. Ce qui a été annoncé par le propriétaire McCourt, il était présent et il a eu un message d’encouragements magnifique avant le match. A moi de le faire, avec mon groupe, d’amener mon club en LDC. On verra ensuite. Je suis focus sur les cinq matches qui arrivent pour ramener l’OM en Ligue des Champions.»