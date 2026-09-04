Un 25e départ à Strasbourg !

Le mercato strasbourgeois n’est pas terminé, dans le sens des départs en tout cas. Grâce aux marchés encore ouverts, le RCSA vient de boucler un 25e départ. Il s’agit du défenseur central Abakar Sylla, 23 ans. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le départ d’Abakar Sylla au Gaziantep FK, pensionnaire de Süper Lig », lit-on sur le communiqué du club alsacien.

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Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le départ d’Abakar Sylla au Gaziantep FK, pensionnaire de Süper Lig.



Le communiqué 👉 https://t.co/kOaGZPGt4a pic.twitter.com/5obCaVseFR — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 4, 2026

Le marché turc ferme ses portes ce vendredi soir à 23h59, il s’agit donc d’un transfert sur le gong pour Gaziantep, actuellement 11e de Super Lig. Sylla va tenter de se relancer en Turquie. Acheté pour 20 M€ en 2023, il n’a jamais réellement convaincu à Strasbourg, et avait été prêté au FC Nantes lors de la deuxième partie de saison dernière.