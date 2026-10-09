Quand Lamine Yamal se moque de Vinicius Junior

De retour à Barcelone après cette trêve internationale, Lamine Yamal est au cœur d’une polémique en Espagne. À l’occasion d’un événement de la marque American Eagle, le prodige du FC Barcelone a assisté à une battle de rap entre plusieurs artistes. L’un d’entre eux en a notamment profité pour tacler Vinícius Júnior, devant le joueur âgé de 19 ans. « T’es pas Lamine, t’es pas Vinicius… C’est quoi le problème avec ton menton ? »

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Una rima sobre Vinicius y la reacción de Lamine Yamal 😳 Vía: IG / izan95_ https://t.co/Of35bqF7nI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 9, 2026

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Des propos qui ont provoqué le rire de l’ailier espagnol, comme le montrent les images captées par les médias ibériques. Pour rappel, Vinícius Júnior avait réalisé une opération esthétique après la Coupe du Monde et est depuis la cible de nombreuses moqueries quant à son changement d’apparence…