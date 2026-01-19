Le PSG va appeler Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye

Comme beaucoup d’autres clubs, le Paris Saint-Germain avait plusieurs joueurs engagés dans cette CAN 2025. Deux d’entre eux, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, ont même joué l’un contre l’autre hier soir, à l’occasion de la grande finale entre le Maroc et le Sénégal (0-1).

Au final, c’est le jeune ailier de 17 ans qui a fini par être sacré champion d’Afrique. La compétition étant terminée, les deux joueurs devraient bientôt rentrer en France. Ici Paris assure d’ailleurs que le PSG a prévu d’appeler Hakimi et Mbaye ce soir afin de se mettre d’accord sur une date de retour à l’entraînement.