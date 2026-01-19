Menu Rechercher
Commenter 13
CAN

Le PSG va appeler Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Comme beaucoup d’autres clubs, le Paris Saint-Germain avait plusieurs joueurs engagés dans cette CAN 2025. Deux d’entre eux, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, ont même joué l’un contre l’autre hier soir, à l’occasion de la grande finale entre le Maroc et le Sénégal (0-1).

La suite après cette publicité
Bruno Salomon ⚽🎙
INFO @iciparisidf: Le PSG a prévu un point téléphonique ce soir avec Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye pour convenir de leur date de retour à l'entraînement après la CAN #SCPPSG
Voir sur X

Au final, c’est le jeune ailier de 17 ans qui a fini par être sacré champion d’Afrique. La compétition étant terminée, les deux joueurs devraient bientôt rentrer en France. Ici Paris assure d’ailleurs que le PSG a prévu d’appeler Hakimi et Mbaye ce soir afin de se mettre d’accord sur une date de retour à l’entraînement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
PSG
Achraf Hakimi
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier