Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Ligue 2 : le calendrier des play-offs pour la montée en Ligue 1 dévoilé

Par Allan Brevi
1 min.
Stassin avec l'ASSE @Maxppp

La saison régulière de Ligue 2 a officiellement pris fin ce samedi et le tableau des play-offs pour la montée en Ligue 1 est désormais connu. Derrière Troyes et Le Mans, qui ont validé leur accession directe à l’élite — sous réserve de confirmation définitive concernant la rencontre interrompue des Manceaux à Bastia — trois clubs vont désormais se disputer le dernier ticket pour la Ligue 1 : le Red Star, Rodez et l’ASSE.

La suite après cette publicité

Grâce à sa troisième place au classement, Saint-Étienne bénéficie d’un accès direct au deuxième tour des play-offs et affrontera le vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez, programmé mardi 12 mai à 20h30. Ce second play-off se disputera ensuite vendredi 15 mai, toujours à 20h30. Le vainqueur final devra ensuite défier le 16e de Ligue 1 lors d’un barrage aller-retour prévu les 21 et 24 mai prochains pour tenter de décrocher une place dans l’élite du football français la saison prochaine.

Le calendrier des play-offs pour la montée en Ligue 1

  • Mardi 12 mai à 20h30, Play-off 1 : Red Star - Rodez
  • Vendredi 15 mai à 20h30, Play-off 2 : Saint-Étienne - vainqueur du play-off 1
  • Jeudi 21 mai 2026, barrage aller : vainqueur du play-off 2 - 16e de Ligue 1
  • Dimanche 24mai 2026, barrage retour : 16e de Ligue 1 - vainqueur du play-off 2
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2
ASSE
Rodez
Red Star

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Rodez Logo Rodez
Red Star Logo Red Star
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier