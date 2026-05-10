Ligue 2 : le calendrier des play-offs pour la montée en Ligue 1 dévoilé

La saison régulière de Ligue 2 a officiellement pris fin ce samedi et le tableau des play-offs pour la montée en Ligue 1 est désormais connu. Derrière Troyes et Le Mans, qui ont validé leur accession directe à l’élite — sous réserve de confirmation définitive concernant la rencontre interrompue des Manceaux à Bastia — trois clubs vont désormais se disputer le dernier ticket pour la Ligue 1 : le Red Star, Rodez et l’ASSE.

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Grâce à sa troisième place au classement, Saint-Étienne bénéficie d’un accès direct au deuxième tour des play-offs et affrontera le vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez, programmé mardi 12 mai à 20h30. Ce second play-off se disputera ensuite vendredi 15 mai, toujours à 20h30. Le vainqueur final devra ensuite défier le 16e de Ligue 1 lors d’un barrage aller-retour prévu les 21 et 24 mai prochains pour tenter de décrocher une place dans l’élite du football français la saison prochaine.

Le calendrier des play-offs pour la montée en Ligue 1