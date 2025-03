Bayer Leverkusen : Xabi Alonso botte en touche concernant son avenir

Régulièrement annoncé au Real Madrid, Xabi Alonso a entretenu le flou sur son avenir. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Bochum, en Bundesliga, l’ancien milieu de terrain a refusé d’évoquer une éventuelle décision concernant son futur au Bayer Leverkusen. Malgré les rumeurs, l’entraîneur espagnol a insisté sur son engagement à court terme : « il n’y avait rien à décider. C’était une bonne période de repos. Mon objectif et celui de tous les joueurs est de ne pas penser au-delà du prochain match. Nous devons avancer match après match. »

Sous contrat jusqu’en 2026, celui qui a porté le maillot de la Casa Blanca durant de nombreuses années veut donc rester focalisé sur la fin de saison et la lutte pour le titre en Bundesliga face au Bayern Munich. Tandis que la direction du club, menée par Fernando Carro et Simon Rolfes, prévoit d’aborder une prolongation cet été, il refuse de se projeter au-delà de cette campagne : « l’objectif est de se battre jusqu’au bout. Notre première opportunité de réduire l’écart de points est demain. Nous voulons maintenir la pression sur le Bayern. Nous sommes en avril, c’est la phase où tout se décide et nous voulons être présents jusqu’à la fin. » Une chose est sûre, les supporters de l’actuel champion d’Allemagne espèrent le voir poursuivre sa mission le plus longtemps possible.