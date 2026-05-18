Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue 1

La grosse pique de Medhi Benatia à Waldemar Kita

Par Allan Brevi
1 min.
Waldemar Kita avant un match du FC Nantes @Maxppp
Nantes 0 Toulouse 0
terminé - 17/05 Marseille 3 Rennes 1

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Rennes (3-1) lors de la dernière journée de Ligue 1, Medhi Benatia s’est exprimé en zone mixte, dans un contexte de fin de saison marqué également par l’absence de Waldemar Kita à la Beaujoire lors de Nantes-Toulouse. Une situation qui n’a pas échappé à l’ancien directeur sportif de l’OM, présent jusqu’au bout de l’exercice.

La suite après cette publicité

Il a lancé : « je suis venu au stade jusqu’au dernier match, pas comme Kita. je ne suis pas resté à la maison. Kita ne s’est pas présenté aujourd’hui à Nantes, moi je me suis présenté. je ne me cache jamais. » Une sortie qui sonne comme une pique directe envers le dirigeant nantais, en référence à son absence lors de la dernière à domicile des Canaris, dans un climat déjà tendu après la relégation du club en Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2
Nantes
Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
Nantes Logo Nantes
Marseille Logo Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier