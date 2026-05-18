La grosse pique de Medhi Benatia à Waldemar Kita

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Rennes (3-1) lors de la dernière journée de Ligue 1, Medhi Benatia s’est exprimé en zone mixte, dans un contexte de fin de saison marqué également par l’absence de Waldemar Kita à la Beaujoire lors de Nantes-Toulouse. Une situation qui n’a pas échappé à l’ancien directeur sportif de l’OM, présent jusqu’au bout de l’exercice.

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Il a lancé : « je suis venu au stade jusqu’au dernier match, pas comme Kita. je ne suis pas resté à la maison. Kita ne s’est pas présenté aujourd’hui à Nantes, moi je me suis présenté. je ne me cache jamais. » Une sortie qui sonne comme une pique directe envers le dirigeant nantais, en référence à son absence lors de la dernière à domicile des Canaris, dans un climat déjà tendu après la relégation du club en Ligue 2.