«Ils affrontent les 300 de Sparte»: Luis de la Fuente explique comment l’Espagne a battu la France

Sans presque jamais être inquiétée, l’Espagne a sèchement sorti l’équipe de France en demi-finale de la dernière Coupe du Monde (2-0). Peu d’observateurs s’imaginaient une issue autant déséquilibrée face à l’un des grands favoris du tournoi, mais Luis de la Fuente, lui, a eu le sentiment de maîtrise totale tout au long de cette rencontre. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le sélectionneur espagnol a expliqué comment son équipe avait fait tourner le match à son avantage dès le début.

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« Dans l’ensemble, nous avons eu le contrôle de tous les matches. Malgré beaucoup de difficultés, nous nous sommes sentis très supérieurs. Les adversaires ne cadraient quasiment pas, on se procurait beaucoup d’occasions… Mais tout en étant conscients que, même ainsi, vous pouvez perdre. Contre la France, ce fut un match presque parfait de notre part. En phase défensive comme offensive », explique-t-il. Il confie avoir eu le sentiment de tout maîtriser, contrairement à la victoire face aux Bleus en Ligue des Nations un an plus tôt (5-4), quand ses hommes menaient 5-1. Pour lui, la force collective de son équipe était trop nette pour les adversaires : « on disait (au Mondial) : "On va affronter l’Argentine de Messi, on va affronter la France de Mbappé, le Portugal de Ronaldo"… Mais eux vont affronter l’Espagne des vingt-six, presque comme les 300 de Sparte. Ce qui a vraiment fait la différence, c’est l’équipe, le groupe. Parce que même Lamine – je sais qu’on personnalise beaucoup autour de lui, car c’est un génie du foot –, sans être dans sa meilleure version, a fait une grande Coupe du Monde. »