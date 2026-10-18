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Ligue 1

Nice : les regrets de Witsel après le revers à Lyon

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lyon 2-1 Nice

Axel Witsel a regretté la défaite de l’OGC Nice face à l’OL (2-1), estimant que les Aiglons auraient pu repartir avec un meilleur résultat. « On n’a aucun regret ce soir, on a tout donné. On prend deux buts évitables », a déclaré le milieu niçois au micro de Ligue 1+.

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Malgré ce revers, le Belge retient des progrès dans le jeu de son équipe, qui n’a pas réussi à concrétiser ses occasions. « On pousse, en deuxième, on fait ce qu’il faut sauf la mettre au fond. On est sur une voie positive au niveau du jeu. Offensivement on peut faire mieux mais on commence vraiment à bien se trouver. On ne leur a presque rien laissé. C’est dommage. On s’est dit qu’il fallait aller les chercher », a-t-il conclu.

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