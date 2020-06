LdC : la rancoeur de Filippo Inzaghi contre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le football italien reprend ses droits ce vendredi soir par la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et le Milan AC (1-1 à l'aller). Une occasion pour Filippo Inzaghi, légende du club lombard, de se confier à La Gazzetta dello Sport. Au cours de cet entretien, il s'est notamment exprimé à propos de Cristiano Ronaldo, qu'il a côtoyé de son temps sur les terrains dans les années 2000. Depuis, le Portugais est devenu tout comme Lionel Messi une légende du football et a banalisé les performances exceptionnelles notamment en Ligue des Champions. Une petite amertume pour Inzaghi.

« Qu'il devienne un buteur si extraordinaire, je ne le pensais peut-être pas. Je le porte comme exemple dans mon vestiaire parce que je sais comment il s’entraîne », a-t-il tout d'abord déclaré avant de suivre : « mais je suis un peu en colère contre lui et Messi : à cause d'eux, il semble que dans les coupes d'Europe, Raúl et moi avons marqué peu...», rapporte-t-il. Les statistiques de l'Italien, pourtant impressionnantes en C1 (50 buts), ont été écrasées par celles de CR7 et La Pulga, respectivement auteurs 129 et 114 buts dans la compétition. Avec ses 71 réalisations, Raúl a lui été délogé depuis bien longtemps de son record de meilleur buteur de l'histoire de la compétition...