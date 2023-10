Clasico : le Barça réagit aux injures racistes subies par Vinicius Jr

La victoire lors du Clasico sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) grâce au doublé de Jude Bellingham n’aura pas été parfaite pour le Real Madrid. En effet, son attaquant brésilien Vinicius Jr (23 ans) a, encore une fois, été victime d’injures racistes venues des tribunes, telles que «Put/in de singe !», lors de sa sortie du terrain. La Ligue espagnole travaillerait d’ailleurs avec les équipes de sécurité pour prendre les mesures nécessaires.

Sur ses réseaux sociaux, le club blaugrana, de son côté, a tenu à rapidement réagir et annoncer l’ouverture d’une enquête pour retrouver les coupables. «Le FC Barcelone défendra toujours les valeurs du football et du sport telles que le respect de l’adversaire et nous enquêterons sur toute insulte raciste qui aurait pu se produire cet après-midi lors du match contre le Real Madrid», peut-on lire dans le communiqué.