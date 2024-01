FC Barcelone : c’est la tuile pour Vitor Roque

Le 18 décembre dernier, Joan Laporta confirmait que le jeune attaquant brésilien Vitor Roque allait débarquer dans la Ciudad condal un peu plus tôt que prévu. « Il est prévu (d’arriver, ndlr) fin décembre ou début janvier, pour ce marché d’hiver. L’idée est l’intégrer le plus tôt possible. Deco nous a expliqué que c’est un joueur qui a un but et je pense que maintenant, il fera très bien pour nous, car il peut beaucoup nous aider. Nous avons des joueurs virtuoses, des buteurs naturels comme Lewandowski et il sera un complément à l’équipe ».

Pour rappel, le Barça avait recruté l’attaquant de l’Athletico Paranaense l’été dernier en échange d’une trentaine de millions d’euros, mais ce dernier ne devait traverser l’Atlantique qu’un an plus tard. Cependant, les Blaugranas avaient rapidement fait savoir qu’ils étaient désireux de voir arriver leur nouvelle pépite dès cet hiver en raison des difficultés offensives de l’équipe entraînée par Xavi.

Les finances du Barça encore au cœur du problème

Un vœu qui a été exaucé. Vitor Roque a atterri à Barcelone ces derniers jours, mais alors que sa présentation officielle était annoncée pour demain, deux informations viennent semer le doute. La radio Cadena COPE a en effet indiqué que le Brésilien ne sera pas présenté demain ni cette semaine. L’exercice est repoussé à plus tard, sans aucune autre précision. Un rebondissement qui n’est pas une surprise si l’on jette un œil aux révélations du média catalan Jijantes.

Encore une fois, le Barça doit faire face à un problème d’inscription. Alors qu’il pensait pouvoir profiter de la longue absence de Gavi pour avoir les moyens économiques d’inscrire sa recrue hivernale, le club culé fait face à l’intransigeance de LaLiga. En clair, des discussions sont actuellement en cours, car les finances du Barça ne permettent pas d’inscrire Vitor Roque. La faute à l’impayé de la société Libero qui n’a toujours pas réglé le chèque de 40 M€ pour l’achat des 10% de Barça Vision. Pour le moment, la seule solution serait d’inscrire le Brésilien sous la forme d’un prêt, mais seulement pour six mois, obligeant ainsi le Barça à réfléchir à une autre option pour la saison prochaine.