FC Barcelone - Real Madrid : la réaction à chaud de Thibaut Courtois

Victorieux avec le Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone lors du Clasico (2-1), les Merengues repassent en tête de la Liga, à égalité de points avec le FC Séville et la Real Sociedad. Thibaut Courtois, qui a vécu une soirée plutôt tranquille malgré le but encaissé, a réagi après la rencontre et s'est félicité d'avoir remporté un succès sur la pelouse du Camp Nou.

«C'est une très bonne victoire, un autre Clasico gagné et c'est important de continuer. Dans le bloc central, nous étions bons, nous ne voulions pas trop rester dans notre zone. À la fin, le coach m'a demandé de jouer plus long, quand on gagne ici, il faut défendre notre résultat et ne pas chercher follement le deuxième ou le troisième but», a-t-il expliqué après la rencontre sur Movistar.

