Le Paris FC prévient déjà les courtisans pour sa sensation Lassine Sinayoko

Le PFC a mis fin hier à une disette de 53 ans. Appelé par Zinedine Zidane en équipe de France, Pablo Pagis prend la suite de Louis Floch et Jean-Paul Rostagni, les derniers joueurs du club à avoir été convoqués chez les Bleus. Il fallait remonter à 1973. L’ancien Lorientais (acheté 15 M€ cet été) est récompensé de son très bon début de saison (2 buts, 1 passe en 9 matchs de Ligue 1). Avec lui, le Paris FC se classe 4e, avant de se rendre à Auxerre ce samedi (19h). Son association avec Lassine Sinayoko fait des merveilles. Qu’on ne s’y trompe pas, c’est bien l’international malien le facteur X du club pour le moment.

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L’attaquant de 26 ans réalise une entame d’exercice absolument bluffante. Révélé sur le tard, à l’AJA justement, il est actuellement le meilleur buteur du championnat (8 réalisations) et le 3e meilleur passeur (5) derrière Florian Thauvin (7) et Cristian Cásseres (6), le tout en seulement 9 matchs joués. Et si c’était lui le meilleur joueur de ce début de saison en Ligue 1 ?. Il est en tout cas nommé pour le titre de joueur du mois d’octobre par la LFP en compagnie de Thauvin, toujours, et d’Elye Wahi. Il faisait déjà partie de la liste en septembre, battu par Ferran Torres (PSG). Sinayoko est impliqué sur 13 des 16 buts de son équipe.

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Le PFC ferme la porte

Son importance est sans commune mesure et son transfert cet été à 8 M€ seulement a tout de la bonne affaire. «On a beaucoup d’objectifs, de rêves et de trophées à aller chercher. Cette saison ? Si on me demande, c’est d’être champion et moi meilleur buteur», disait-il sans ambages après le succès sur Monaco la semaine dernière (3-1). Le bonhomme a de l’ambition. Et sans doute une forme de revanche à prendre sur le destin, lui qui avait été refusé par beaucoup de clubs plus jeune. Sous contrat jusqu’en 2029, la question de son avenir se pose d’ores et déjà. Ses performances ont été repérées par d’autres clubs.

À 26 ans, une partie de sa carrière est derrière lui et il n’aura pas beaucoup d’occasions d’aller tenter sa chance ailleurs, à l’étranger notamment et la Premier League. Selon L’Équipe, le PFC ne se fait pas trop de soucis. D’une part parce que l’attaquant n’est là que depuis 3 mois, et parce que le club de la capitale nourrit beaucoup d’ambitions, en plus d’avoir des moyens pour convaincre ses meilleurs éléments de rester. Un recruteur évoque en off une somme dépassant déjà les 20 M€ pour un éventuel transfert. Au PFC, on est catégorique. À ce prix-là, Sinayoko n’ira nulle part. Il faudra mettre bien plus.