Le Bayern Munich dévoile son nouveau maillot extérieur 2026/2027

La saison va bientôt reprendre et le Bayern Munich dévoile sa nouvelle tunique extérieure. Le club bavarois qui débutera sa préparation avec un amical contre Wehen ce samedi vient de dévoiler un maillot blanc écarlate avec un club polo aux touches rouges et bleu marine. Un maillot épuré et élégant qui se veut dans le respect de la tradition du club bavarois. Nul doute qu’il saura séduire par sa simplicité.

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«Aujourd’hui, adidas et le FC Bayern Munich dévoilent le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/27. Un design empreint de nostalgie, inspiré de certains des maillots extérieurs les plus emblématiques du club dans les années 1990 et au début des années 2000. Orné du logo Trèfle d’adidas, ce maillot associe les dernières innovations en matière de performance à un profond héritage footballistique, en rendant hommage à une génération qui a marqué l’histoire du club», a annoncé l’équipementier dans un communiqué.

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