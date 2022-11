Ligue 2 : Rodez se sépare de son entraineur, Laurent Peyrelade

Ce mardi, Pierre-Olivier Murat, le président de Rodez, et Laurent Peyrelade, l'entraineur de l'équipe première, se sont rencontrés et les deux hommes ont acté la fin de leur collaboration. C'est donc Emerick Darbelet, l'entraineur assistant, et le staff actuel qui vont assurer l'intérim jusqu’à nouvel ordre. Actuellement 18ème de Ligue 2, à seulement un petit point de la lanterne rouge, le club vit actuellement une période plus que délicate (6 défaites et 6 matches nuls pour seulement 2 victoires en 14 rencontres). Sous contrat jusqu'en juin 2023, Laurent Peyrelade avait rejoint le club aveyronnais lors de la saison 2015/2016. A cette époque, Rodez évoluait en CFA, le 4ème échelon du football français.

Malgré une première année compliquée ponctuée par une descente en 5ème division (le club était alors finalement repêché administrativement), le technicien de 52 ans sera donc resté sept longues années, avec notamment deux accessions en trois ans. «Laurent Peyrelade a réussi le challenge de maintenir le club trois années consécutives en Ligue 2. Homme travailleur, passionné par son métier, perfectionniste et proche de ses joueurs, il a toujours travaillé avec son cœur et mis en avant sa liberté de fonctionnement au sein du club. Une histoire commune qui a duré plus de 7 saisons, soit près de 270 matches toutes compétitions confondues. Le club et Laurent Peyrelade ont appris, grandi et gravi les échelons ensemble. Le club remercie infiniment Laurent Peyrelade pour tout ce qu’il a apporté durant toutes ces années» peut d'ailleurs lire dans le communiqué du club aveyronnais.