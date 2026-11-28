Dauphin de la Lazio Rome, l’Inter Milan l’a emporté assez facilement contre le Genoa à Giuseppe Meazza (4-0), ce samedi soir en Serie A. Les hommes de Cristian Chivu ont parfaitement débuté la rencontre, grâce à Lautaro Martínez (29e), déjà buteur en milieu de semaine en Ligue des Champions et encore décisif lors de cette 13e journée du championnat italien.

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Marcus Thuram a ensuite doublé la mise (40e), avant que Petar Sučić - auteur de l’ouverture du score contre Stuttgart sur penalty en C1 - ne marque encore sur penalty (40e+6). En seconde période, Marcus Thuram s’offrait un doublé et devenait le co-meilleur buteur français de l’histoire de Giuseppe Meazza/San Siro aux côtés d’Olivier Giroud (33 buts). À l’arrivée, cette large victoire des Interistes leur permet de revenir à trois points de la Lazio et de dépasser provisoirement l’AS Rome, qui recevra Monza, dimanche soir. Le Genoa est dixième.