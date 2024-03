OM : le retour de Marcelino met déjà le feu

Plus qu’un match. Ce soir, Marcelino va prendre place sur le banc visiteur à l’Orange Vélodrome. Il y a encore un peu plus de cinq mois, l’Espagnol prenait place dans le camp adverse, lui qui avait été nommé à la tête de l’Olympique de Marseille durant l’été après le départ d’Igor Tudor. Mais il n’a pas fait long feu au sein de la cité phocéenne. Le 20 septembre, il a décidé de claquer la porte. Il n’a pas apprécié le traitement réservé par certains groupes de supporters à l’égard de son président et ami Pablo Longoria. Marcelino, qui ne se voyait pas rester dans un contexte aussi puant, s’en est donc allé, pensant que Longoria en ferait de même. Mais ce dernier a finalement poursuivi sa mission à Marseille.

Marcelino de retour à Marseille

Le coach ibérique, lui, a rapidement rebondi du côté de Villarreal. Et comme le hasard fait bien les choses, c’est l’équipe qui va affronter l’OM ce soir en Ligue Europa. Hier en conférence de presse, Marcelino a évoqué ce match particulier et son retour. «Quand je suis arrivé ici, c’est comme si c’était hier. Mais le temps va vite. (…) Je ne me sens pas protagoniste. Ce sont les joueurs qui sont protagonistes. Je suis en arrière-plan. Je n’ai pas réfléchi à ce qui m’attend. Quand je suis arrivé ici, j’aurais bien aimé que mon contrat se termine de façon normale. Mais il y a eu des circonstances qui ont empêché cela. Nous sommes partis parce que c’est ainsi que toutes les parties l’ont décidé mutuellement. Il y avait des circonstances. C’est comme ça. Il faut prendre des décisions parfois.»

Puis il a ajouté : «cette étape à l’OM, j’ai beaucoup appris. C’était plus court que ce que je le désirais. (…) Je n’ai pas de regrets sur ce qui s’est passé. Mais j’ai la conscience tranquille.» Pourtant, il ne devrait pas vraiment être tranquille ce soir. En effet, de nombreux supporters olympiens comptent le siffler pour son retour. Selon L’Equipe, il y aura sûrement des insultes pour l’Espagnol, alors que le virage nord sera fermé. Les South Winners, eux, ont réfléchi à la possibilité de réaliser quelques banderoles, a priori hostiles. Interrogé par La Provence, Rémy, un supporter phocéen, a avoué qu’il sifflera bien l’ancien coach marseillais.

Un accueil compliqué

«Il a dit des vérités, il ne faut pas se voiler la face. Sur le fond, ça ne m’a pas choqué, c’est plus la forme. Il est parti d’un coup, sans une once de courage et sans essayer de trouver la solution, et il se permet de parler…Mais on le sifflera comme il se doit.» Il est vrai que Marcelino a multiplié les tacles en direction de l’OM après son départ. Raison pour laquelle il risque d’être assez mal reçu. Pourtant l’OM, qui a fait de son retour un non évènement, veut éviter un débordement et un accueil à la Fabio Grosso, blessé à l’œil avec l’OL. RMC Sport révèle que la sécurité a été renforcée autour de Marcelino, entouré par des membres d’une compagnie de sécurité privée et trois policiers espagnols.

Pablo Longoria, qui fêtera ses retrouvailles avec son ami, espère que tout se déroulera bien. Mais il s’attend à une soirée compliquée pour Marcelino comme il l’a confié à AS. «Je crois que ce sera un accueil très basé sur des déclarations sorties de leur contexte, des déclarations après son départ, qui, je crois, n’ont pas été contextualisées. Je pense que ce ne sera pas un accueil très agréable, car ses propos n’ont pas été contextualisés et je crois que certaines de ses déclarations ont été sorties de leur contexte.» Il faudra faire avec pour Marcelino, qui va vivre une longue soirée.