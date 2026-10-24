Serie A : la Lazio de Gattuso domine Parme et prend seule la tête du championnat

La Lazio poursuit son excellente dynamique. Vainqueurs de Parme (2-1) ce samedi soir lors de la 8e journée de Serie A, les hommes de Gennaro Gattuso ont enchaîné un nouveau succès à l’Olimpico et prennent seuls la tête du championnat. Après une première période animée, marquée notamment par un but refusé à Gustav Isaksen pour hors-jeu et plusieurs arrêts décisifs de Christos Mandas, les Laziali ont fait la différence au retour des vestiaires. Kenneth Taylor a ouvert le score d’une superbe frappe du gauche à l’extérieur de la surface (50e), avant que Diego Carlos ne marque contre son camp sur un centre de Nuno Tavares (58e).

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Mais Parme n’a pas abdiqué et a entretenu le suspense jusqu’au bout. Malgré plusieurs occasions de creuser l’écart, la Lazio a laissé les visiteurs revenir dans les dernières secondes, avec une réduction du score à la 95e minute. Insuffisant toutefois pour empêcher les Biancocelesti de décrocher trois nouveaux points précieux. Déjà vainqueurs de la Juventus lors de la précédente journée, les hommes de Gattuso confirment leur très belle forme et s’installent seuls au sommet du classement, tandis que Parme reste englué dans le bas de tableau.