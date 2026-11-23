L’OM retombe dans ses travers

La rechute ! Voici ce que titre La Provence, après la défaite de l’OM dans un scénario hitchcockien, que les Olympiens ont beaucoup trop l’habitude d’écrire. "Gâchis mode d’emploi", s’exclame L’Équipe de son côté. Et gâchis, c’est peu dire. Restant sur 5 succès consécutifs et devant de 2 longueurs au score grâce à Gouiri et Paixao et provisoirement 3e ex aequo avec le LOSC, les hommes de Bruno Génésio ont complètement sombré en fin de partie au point de s’incliner 3-2 dans le temps additionnel. Et au-delà d’un collectif, La Provence pointe deux individualités, responsables de cette débâcle, Ulisses Garcia et Tochukwu Nnadi. Ce dernier, coupable d’une perte de balle qui a emmené le coup franc Manceau qui a sonné la révolte, est sur la scène de crime du premier but tandis que Garcia est lui coupable d’un penalty, finalement sans conséquence, mais aussi du marquage beaucoup trop laxiste sur l’égalisation du Mans. Un premier coup de froid à la 85e minute qui a fait partir du stade bon nombre de supporters olympiens avant que les derniers encore présents ne se voient climatisés dans les ultimes secondes après un bon mouvement collectif conclu par Jean Vercruysse.

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Manchester United et Pochettino sombrent

La première de Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United a tourné au cauchemar à Anfield. Lourde défaite 4-0, expulsion de Leny Yoro dès la 8e minute, tout juste débarqué, l’entraîneur argentin ne va pas retenir grand-chose de son baptême du feu pour le moins chaotique. Mais au lendemain de ce lourd revers, les tabloïds anglais ne se trompent pas de cible à l’image du Manchester Evening News qui indique Pochettino n’est pas à blâmer. Non, ceux qu’il faut blâmer ce sont bien les joueurs, une nouvelle fois très peu inspirés et toujours en recherche d’un premier succès en championnat depuis le 30 août dernier, soit presque 4 mois. Et pour ça, comptez sur le Daily Mail, qui a sorti la sulfateuse. “Pochettino a tellement de travail avec cette plèbe, qu’il est difficile de savoir par où commencer". Et le quotidien ne s’arrête pas là, car pour lui, c’est simple : "Gagner la Coupe du Monde avec les USA, ancienne nation entraînée par Pochettino, serait plus facile qu’entraîner cette équipe". Vous l’aurez compris, malgré le changement d’entraîneur, Manchester United, désormais 19e au classement avec 8 petits points pris en 11 journées, continue d’être la risée du pays.

Hansi Flick s’en prend à l’arbitre

En conférence de presse après la rencontre, Hansi Flick s’est quant à lui montré plus bavard et n’a pas hésité à critiquer l’arbitrage malgré ce succès, pointant notamment du doigt le quatrième arbitre sur l’expulsion de Fermín López, alors que ce dernier se trouvait sur le banc de touche. "Le quatrième arbitre regardait juste notre banc. Il doit aider l’arbitre sur le terrain et il n’a fait que nous regarder. Nous verrons quelles informations ils nous donneront. J’ai demandé et ils m’ont donné un jaune", a déclaré Flick avant d’ajouter : "Si cela avait été un autre résultat, peut-être que je ne dirais rien, mais aujourd’hui, nous savions quel arbitre il y avait et nous nous attendions à cela. Je suis content des arbitres en général, mais pas de lui". Voilà qui a le mérite d’être clair.