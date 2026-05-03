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Ligue 1

Rennes : Breel Embolo ne veut rien lâcher malgré la défaite face à l’OL

Par Tom Courel
1 min.
Breel Embolo célèbre un but avec la Nati @Maxppp

Pour clôturer cette 32e journée de Ligue 1, l’OL recevait le Stade Rennais. Et les hommes de Paulo Fonseca se sont amusés dans leur enceinte avec quatre buts et une attaque en feu (4-2). Malgré ce revers, les Bretons cherchent à rester optimistes. Présent au micro du diffuseur à la fin de la rencontre, Breel Embolo a notamment démontré qu’il restait des objectifs à atteindre.

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« On a bien commencé. Le 1-1 ils le méritent, sur le 2-1, on fait une erreur de marquage, ce n’est pas normal. On a montré un bon visage, c’était un match ouvert, le petit plus a tourné du côté de l’OL, mais on a encore des objectifs et on va continuer jusqu’à la fin » a-t-il indiqué.

Pub. le - MAJ le
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