Liga : la Real Sociedad sans souci contre Villarreal

Villarreal se déplaçait au Pays Basque ce dimanche pour affronter la Real Sociedad, au cours de la 8ème journée de Liga. Un duel capital pour la course aux places européennes, remporté sans trop de difficultés par les joueurs de Barrenetxea (1-0). La première période a été largement dominée par les locaux qui ont affiché à la pause un total de 10 tirs tentés contre aucun pour les joueurs d'Unai Emery. L'ouverture du score de Brais Mendez sur un service der Mikel Merino était donc en somme toute logique (33e). Sur un corner mal dégagé, ce dernier a parfaitement déposé le ballon dans les pieds de l'attaquant qui n'avait plus qu'à la pousser au fond sous les jambes du portier Géronimo Rulli. Les «Groguets» ont enfin tiré au but après plus d'une heure de jeu dans le sillage de José Luis Morales - mais sans succès. Le second acte n'a pas été riche en rebondissements malgré un très léger sursaut de Villarreal...

Au classement, la Real grimpe à la 6ème place à égalité de points avec le Betis Séville et l'Atlético Madrid, tandis que Villarreal se maintient à la 9ème position. Le weekend prochain, les Basques iront au Celta Vigo, alors que le Sous-Marin Jaune accueillera Osasuna.