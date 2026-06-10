Les USA revendiquent le renvoi de l’arbitre somalien

Alors que la Coupe du monde 2026 débute dans un peu plus de 24 heures, les autorités américaines ont justifié plusieurs décisions concernant l’entrée sur leur territoire de personnes accréditées pour le tournoi. Andrew Giuliani, responsable de l’équipe de la Maison Blanche chargée de l’organisation du Mondial, est d’ailleurs revenu sur le cas de l’arbitre somalien, Omar Artan, renvoyé à son arrivée aux États-Unis malgré un visa valide. Interrogé lors d’un événement organisé par l’Atlantic Council à Washington, Giuliani a expliqué la décision.

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« Jusqu’à présent, 35 équipes ont pu entrer aux Etats-Unis. Aucun joueur ni entraîneur ne s’est vu interdire l’accès. Il y a eu des responsables qui se sont vu interdire l’entrée et pour de bonnes raisons » a-t-il indiqué, avant d’expliquer la volonté des autorités. « L’objectif est d’empêcher les acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde. Il y a eu un arbitre qui n’a pas été admis. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c’est que c’était pour une très bonne raison ».