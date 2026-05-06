Bayern Munich - PSG : les compositions officielles

Ce mercredi, fin des demi-finales de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le vainqueur de la double confrontation défiera Arsenal en finale. Avantage aux Parisiens qui ont gagné 5-4 à l’aller. À domicile, les Bavarois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Konrad Laimer. Le milieu de terrain est assuré par Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Devant, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Diaz.

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De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Fabian Ruiz et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Ousmane Dembélé est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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Les compositions

Bayern Munich :

Paris Saint-Germain :

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