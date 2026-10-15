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UEFA Europa League

OL, Pavel Sulc : « ça arrive à toutes les équipes »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lyon 3-2 Crystal Palace

L’Olympique Lyonnais a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue Europa face à Crystal Palace (3-2). Les Gones ont énormément souffert, notamment en deuxième période, face à des Eagles transparents lors des 45 premières minutes, mais bien plus entreprenants ensuite. Mais pour Pavel Sulc, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

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« Personnellement, je suis heureux d’avoir marqué et pour l’équipe, c’est important d’avoir trois points de plus en Ligue Europa. Je suis heureux aujourd’hui pour la performance et la façon dont on a joué. La fin du match aurait pu être meilleure, mais ça reste une victoire. C’est juste le foot. Ça arrive à toutes les équipes. Quand une équipe mène, l’autre presse. Nos fins de match doivent être meilleures », a-t-il confié en zone mixte.

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